Межгосударственный авиационный комитет готовит рекомендации по улучшению безопасности полетов в Жуковском

Как стало известно источнику ТАСС, речь идет об орнитологической ситуации. Документ будет опубликован на фоне ЧП, произошедшем в середине августа. Тогда Airbus A-321 «Уральских авиалиний», направлявшийся в Симферополь, был вынужден совершить жесткую посадку на кукурузное поле из-за столкновения со стаей птиц во время взлета.

На борту находилось более 200 пассажиров, все остались живы. Пилоты получили звания Героев России.