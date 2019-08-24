Менее 5% россиян готовы покупать продукты через интернет

Это следует из данных, опубликованных социологами сервиса Rate&Goods – сообщает РИА Новости. Три четверти опрошенных приобретают в онлайне исключительно непродовольственную продукцию: одежду, книги, косметику и прочее. Пятая часть россиян и вовсе сторонится интернет-магазинов.

Впрочем, тенденция не переход продаж в онлайн налицо: как ранее писал «Коммерсант», таким образом в стране совершается уже более трети покупок. Эксперты уверены, что рост этого показателя в будущем продолжится.