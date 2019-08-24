Немало людей пришло на сегодняшний концерт по случаю празднования Дня российского флага не по своей воле

Это выяснил корреспондент «Эха», который сегодня побывал на проспекте академика Сахарова. Один из гостей мероприятия по имени Алексей утверждает, что оказался здесь по распоряжению работодателя.

Между тем, число посетителей концерта уже перевалило за сто тысяч. такие данные приводит МВД. Однако, как отмечает «Коммерсант», заявка была согласована на вдвое меньшее количество участников. Кроме того, вопреки правилам, ее подали менее чем за месяц. На этом основании, к примеру, мэрия ранее отказала организаторам оппозиционного митинга-концерта за честные выборы 10 августа.