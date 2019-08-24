Известный актер, основатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов попал в реанимацию

Его госпитализировали с инфарктом. Что известно в настоящий момент.

«Все ближайшие концерты Петра Николаевича отменяются в связи с его тяжелым состоянием здоровья. Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра» — такое сообщение появилось на странице музыканта в Facebook. Супруга Мамонова Ольга подтвердила его госпитализацию. Газете РБК она рассказала, что ночью ему стало плохо. Из деревни, где живут Мамоновы, они на машине добрались до Москвы, вызвали скорую. Актера госпитализировали в тяжелом состоянии в городскую клиническую больницу имени Пирогова. Он находится в кардиореанимации. Диагноз – инфаркт миокарда. По словам супруги Мамонова, врачи не сообщили ей о прогнозе на состояние здоровья актера.

Петру Мамонову 68 лет. Он известен как основатель группы «Звуки Му», а также как актер. Мамонов снимался в фильмах «Игла», «Остров», «Царь» и других.