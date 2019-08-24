Роспотребнадзор не нашел у членов Мосгоризбиркома болезней, вызванных клопами

Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на ответ ведомства. В документе говорится, что оснований для внеплановой проверки нет. Однако, главе МГИКа Валентину Горбунову направлен запрос о мерах профилактики.

Чиков просил Роспотребнадзор проверить Мосгоризбирком после того, как в июле охранники вынесли из здания диван, с которого отказалась встать незарегистрированная на выборах кандидат Любовь Соболь. Член комиссии Дмитрий Реут объяснил, что мебель вынесли для того, чтобы вытряхнуть паразитов, клопов и прочих.