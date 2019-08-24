В Гонконге в ходе очередных уличных протестов полиция применила слезоточивый газ

Как сообщает агентство Reuters, за последнюю неделю силовики впервые прибегают к этой мере. Как пишет газета Сауд Чайна Морнинг пост, сегодня силовики ответили таким образом на действия некоторых демонстрантов, которые начали бросать в стражей порядка камнями.

Уличные волнения не стихают в Гонконге уже больше двух месяцев. Изначально недовольство граждан вызвал законопроект об экстрадиции. Однако даже после заморозки инициативы беспорядки не прекратились. Теперь демонстранты, в том числе, выражают недовольство из-за установки так называемых «умных городских фонарей», оснащенных камерами и датчиками. Активисты считают, что таким образом правительство шпионит за горожанами.