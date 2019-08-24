В Киеве прошел «Марш достоинства» в честь Дня независимости Украины

Впервые с 2014 года в этот день в центре города не было военной техники. Соответствующее распоряжение ранее сделал действующий президент Владимир Зеленский. Экс-глава государства «Марш достоинства» проигнорировал. Он принял участие в церемонии чествования памяти погибших в Донбассе, после которой около 10-ти тысяч ветеранов боевых действий на востоке Украины провели свой «Марш» защитников. Об этом сообщает «Радио Свобода». В то де время Зеленский, выступая на празднике, сравнил Украину с матерью, а Крым и Донбасс назвал «детьми», которых отобрал сосед. При этом он не использовал в своем выступлении слов «агрессор» или «Россия».