В ЦУП считают, что для стыковки транспортника «Союз» и МКС может потребоваться перестыковка предыдущего корабля

Сейчас корабль «Союз МС-13» пристыкован к узлу служебного модуля «Звезда».

Первый замгенконструктора РКК «Энергия» и руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что специалисты склоняются к тому, что надо организовать перестыковку прибывшим «Cоюзом» того, который остается сейчас на МКС. Операцию могут провести космонавт Александр Скворцов, американский астронавт Эндрю Морган и астронавт ЕКА Лука Пармитано. Экипаж к этому в полной мере готов. Если будет принято решение о необходимости перестыковки, то ее проведут в воскресенье или понедельник. Этим утром, после приближения к станции, корабль начал от нее отдаляться. Сообщалось, что стыковка была прервана из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки «Курс» на борту МКС. В ручном режиме космонавты пристыковать корабль не могли из-за отсутствия нужной системы. Что касается «изюминки» экспедиции, робота Федора, то подвижки в графике пока не обещают сказаться на запланированной для него программе. Правда, лишь в случае, если стыковка в итоге все же будет произведена.

Специалисты уверяют, что вся бортовая аппаратура «Союза» исправна и сейчас корабль приведен в состояние ожидания. Страховые выплаты в случае неудачи со стыковкой «Союза» превысят 4 миллиарда рублей.