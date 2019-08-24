В Москве с опозданием в несколько дней празднуют День государственного флага. Главный концерт проходит на проспекте академика Сахарова.

По подсчетам мэрии, на площадку пришло уже почти 80 тысяч человек. При этом, как отмечает «Коммерсант», в согласованной заявке говорится лишь о 50-ти тысячах. Еще одна несостыковка в том, что документ был подан столичным властям 12 августа – несмотря на то, что заявки о массовых мероприятиях с выступлениями артистов, по закону, должны подаваться за месяц. Ранее именно по этой причине мэрия отказалась согласовать митинг-концерт оппозиции за честные выборы 10 августа.