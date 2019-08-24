В возрасте 61-го года умер переводчик фильмов Юрий Живов

Как передает телеканал «360» со ссылкой на его двоюродного брата Андрея, причиной смерти стала болезнь почек. Живов окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков по специальности переводчика немецкого, английского и шведского языков. В конце 80-х он увлекся авторским переводом фильмов, которые выходили на видеокассетах. Среди его первых работ – картины «Любовник леди Чаттерлей», «Падение» и «Индиана Джонс: Последний крестовый поход». Живов также известен как переводчик мультсериала Том и Джерри". Всего на его счету более тысячи картин. Прощание пройдет завтра на Хованском кладбище.