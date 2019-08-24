Аварийно севший возле аэропорта Жуковский самолет А-321 уберут с поля сегодня до конца дня

Как рассказал журналистам представитель Уральских авиалиний Борис Боркин, завтра с поля уберут весь оставшийся мусор (его слова приводит ТАСС). Он подчеркнул, что ни один из компонентов лайнера более эксплуатироваться не будет. На время следствия все его части будут храниться в специальном ангаре. Затем их утилизируют.

Эйрбас, летевший из Москвы в Симферополь, аварийно сел возле аэропорта 15 августа. Во время взлета в двигатели самолета попали птицы. Все пассажиры и члены экипажа остались живы. Пилотам присвоены звания Героев России.