Американское посольство в России обеспокоено состоянием здоровья Пола Уилана

Как говорится в сообщении диппредставительства в Твиттере, руководство СИЗО Лефортово отказывается предоставить медицинскую документацию или разрешить независимый медосмотр. Вчера посольство запросило срочный консульский доступ к гражданину США, обвиняемому в шпионаже. Это было мотивировано его жалобами на здоровье.

Накануне суд продлил арест Уилана еще на два месяца. По данным следствия, на изъятой при задержании иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. Сам обвиняемый это отрицает.