Страны ЕС могут не ратифицировать соглашение о торговле с Бразилией из-за ситуации с лесными пожарами

Как сказал глава Евросовета Дональд Туск, выступая перед саммитом G7 во Франции, вряд ли Евросоюз подпишет договор со страной, которая допускает разрушение «лёгких нашей планеты».

Ранее вопрос с пожарами в джунглях Амазонии призывала как можно скорее решить представитель коллегии Мина Андреева.

Президент Бразилии Жаир Болсонару ранее обвинил французского коллегу в том, что он использует внутреннюю проблему региона для получения личной политической выгоды. Сегодня глава государства подписал указ, согласно которому на борьбу с лесными пожарами будут направлены вооруженные силы республики.