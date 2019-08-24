Роспотребнадзор возбудил дело в отношении авиакомпании «Победа», сотрудники которой не пустили на рейс женщину

Ей отказали в посадке из-за негабаритного багажа.

Административное дело московское управление Роспотребнадзора возбудило по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям. В ведомстве пообещали дать оценку действиям сотрудников «Победы» и подчеркнули, что правила провоза багажа и ручной клади, которые самостоятельно устанавливает авиакомпания, не должны противоречить российскому законодательству. И в данном случае перевозчик злоупотребил тем, что пассажирка не знала свои права. Речь идет об инциденте, который произошел в минувшую среду в аэропорту «Внуково», когда женщине, летевшей в Чебоксары, отказали в посадке из-за того, что ее вещи не влезли в калибратор – ящик, с помощью которого измеряются размеры ручной клади. В сеть попало видеозапись, на которой видно, как женщина буквально молит о том, чтобы ее пустили на рейс, она летит на похороны родственника. Женщина выбрасывает вещи, которые не соответствовали требованиям компании. Но сотрудники «Победы» остались непреклонны – в посадке пассажирке отказали.

В феврале «Победа» изменила правила провоза багажа после того, как проиграла иск Минтрансу. Ведомство обвиняло авиакомпанию в несоблюдении федеральных авиационных правил.