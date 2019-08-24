КНДР совершила очередной ракетный запуск в сторону Японского моря. Как уточняют в Токио, они не достигли территориальных вод страны или исключительной экономической зоны. По данным южнокорейских военных, две ракеты пролетели порядка 400 километров.

Пхеньян возобновил ракетные испытания этим летом, проведя за последние месяцы сразу несколько запусков. Так ранее власти КНДР выражали недовольство совместными военными учениями, которые проводит Южная Корея и США.