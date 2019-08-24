Глава Европейского совета выступит за приглашение Украины на следующий саммит G7

Дональд Туск сказал об этом, выступая на пресс-конференции перед началом сегодняшней встречи стран «Большой семёрки» во французском Биаррице. Он отметил, что причины, по которым приглашение было отозвано в 2014 году, всё еще актуальны, и, если речь идет о возвращении Москвы к международному клубу, то лучше в качестве гостя было бы пригласить Киев.

На днях о восстановлении формат G8 заговорил Дональд Трамп. Его инициативу не поддержали лидеры европейских стран – участниц «семерки».