Для стыковки «Союза МС-14» может понадобиться перестыковка другого корабля – «Союз МС-13»

Такими планами поделился руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев. Трансляция ведется на сайте НАСА. Сама перестыковка может пройти уже завтра.

Космический корабль с разрекламированным роботом Федором на борту должен был соединиться с Международной космической станцией этим утром. Однако на подлете аппарата возникли неполадки. Как сообщалось ранее, специалисты хотят повторить попытку утром в понедельник.