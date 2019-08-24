Комиссия по ценным бумагам и биржам США наложила штраф на крупнейший финансовый институт ФРГ «Дойче банк»

Комиссия США по ценным бумагам и биржам наложила штраф на крупнейший финансовый институт ФРГ «Дойче банк» за устройство на работу родственников членов правительства стран Азии и России.

16 миллионов долларов должен заплатить «Дойче банк» за нарушение законодательства США по борьбе с коррупцией. Финансовый институт ФРГ подозревается в использовании связей родственников членов правительств России и стран азиатского-тихоокеанского региона для нелегального влияния на инвестиционные сделки. С 2006 по 2014 год банк принимал на работу низко квалифицированных менеджеров из этих государств, имеющих связи с высокопоставленными чиновниками.

Кроме того, контрольное ведомство США вскрыло подделку финансовых документов и протоколов немецкими сотрудниками банка. Это служило для сокрытия коррупционной практики устройства на работу.

Для скорейшего урегулирования проблемы «Дойче банк» без всяких комментариев дал согласие на оплату штрафа. В общем и целом произошедшее не повлияет на развитие биржевого курса акций этого крупного финансового игрока. Негативная спираль обесценивания бумаг «Дойче банка» продолжается. Общий спад конъюнктуры не особенно коснется банка, который концентрируется на обслуживании клиентов крупных предприятий.

Эксперты исходят из дальнейшего понижения процентов на все ценные бумаги немецкого финансового интситута.