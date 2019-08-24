Банк Англии предложил отказаться от доллара как от резервной валюты

Глава организации Марк Карни высказал мнение, что на эту роль лучше подойдет новая цифровая и, как он выразился «многополярная» валюта. Его слова передает телеканал CNBC. Карни отметил, что такая валюта должна основываться на глобальной корзине товаров и обеспечивать равновесие системы. Многие страны оказываются в сильной зависимости от колебаний американской экономики, а торговая война подрывает деловое доверие во всем мире, добавил Карни.

Экономист возглавляет банк Англии вот уже шесть лет и ранее считался одним из претендентов на пост главы МВФ.