В США объявили об увеличении пошли на китайские товары

Это, утверждают в Вашингтоне, стало ответом на введение КНР сбора в отношении американского импорта.

США собираются вводить новые сборы в два этапа – к концу года облагаться пошлиной будут смартфоны, ноутбуки и планшеты из Китая, при этом уже через неделю, с 1 сентября, налог введут для мясной и молочной продукции, сыров, овощей, фруктов, кофе, шоколада, алкоголя и одежды. И если изначально предполагалось, что пошлина на эти китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов составит 10%, то теперь ее увеличили до 15%. Кроме того, с 25 до 30% вырастет сбор для уже облагаемых налогом товаров. Об этом объявил президент США Дональд Трамп, мотивировав ужесточение мер тем, что Пекин ранее ввел пошлины на автомобили и запчасти из Соединенных Штатов. Это заявление обвалило биржевые индексы. Ранее глава Белого дома также призвал американские компании вывести производство из Китая. Между тем, позднее Трамп отметил, что, несмотря на очередную эскалацию торговой войны, он открыт к переговорам с КНР.

Торговая война между Вашингтоном и Пекином началась в прошлом году, после того как в США обвинили Китай в недобросовестной торговле и краже американской интеллектуальной собственности.