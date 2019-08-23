Корабль «Союз» с роботом Федором на борту с первой попытки не смог пристыковаться к МКС

Этим утром он приблизился к Международной космической станции, но не зафиксировал свое положение возле нее.

Причины нештатной ситуации изучает госкомиссия, — сказал руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев.

Соловьев добавил, что повторная попытка стыковки пройдет в ночь с воскресенье на понедельник. В то же время, по словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, операция запланирована ближе к 9 часам утра.

Как рассказали Интерфаксу эксперты, топлива у «Союза» хватит еще на неделю. Однако, если повторные попытки стыковки окажутся неудачными, вероятно, аппарат будет затоплен. Сумма страховой выплаты в таком случае может достигнуть 4,5 миллиардов рублей.

К полету робота «Федора» на МКС было приковано повышенное внимание. Федеральные издания отслеживали буквально каждый шаг человекоподобной машины.

Антропоморфный робот «Федор» на настоящего мужчину похож лишь ростом 180 сантиметров. Весит полторы сотни килограмм, состоит из 15 тысяч деталей, лишь половина из которых сделаны в России. Время автономной работы ограничивается одним часом. Еще пару лет назад «Федор» научился садиться, открывать дверь, использовать дверь, стрелять из пистолета, готов был сесть за руль автомобиль.

С добавлением функции голосового помощника робот фактически получил возможность общаться. «Федор» со временем обзавелся собственным аккаунтом в Твиттере, где его с началом полета лично поздравлял глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Задачи, поставленные перед устройством, до определенной поры держались в тайне. На условиях анонимности источники говорили, что «Федору» среди прочего предстоит протирать на МКС иллюминаторы, работать с инструментами и держать фонарик.

Освещение деятельности робота в его собственном Твиттере прекратилось несколько часов назад. Последнее сообщение содержало фотографию МКС с корабля «Союз» и подпись: хорошо наблюдаю станцию. 153 метра до цели.

Создатели «Федора» ни разу не называли его стоимости. Впрочем, в начале года подчеркивали, что он дешевле своего американского аналога, который стоит около 18 миллионов долларов.

Проблемы при стыковке к МКС нередко случались и раньше, — сказал «Эху» космонавт-испытатель Сергей Жуков. По его словам, специалисты к ним совершенно готовы.

Жуков предположил, что в крайнем случае космонавт на станции может совершить стыковку вручную.