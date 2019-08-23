В Екатеринбурге 25 августа пройдет акция – хэппенинг на кресте Покраса Лампаса

В Екатеринбурге 25 августа пройдет акция – хэппенинг «Не растопчи любовь!» на кресте Покраса Лампаса. О мероприятии рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» автор, основательница музея православной культуры в Екатеринбурге Оксана Иванова.

«Акция будет проходить в формате happening, и носит название «Не растопчи любовь!». Он посвящен раскрытию смысла такого важного для православной веры и русской культуры символа, как крест. С одной стороны он имеет идею-замысел, а с другой стороны достаточно свободное мероприятие, и все участники могут себя проявить», — рассказала она.

По словам О.Ивановой, участники акции с помощью средств современного искусства попытаются раскрыть символический и метафизический смысл креста.

«В рамках последних событий привлечено большое внимание к кресту, как со стороны современного искусства и наших политиков, так и со стороны верующих. Стало понятно, что возникло большое непонимание», — уточнила она.

Акция намечена на 25 августа в 14.00 (по-местному времени) в Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки.

Ранее каллиграф из Петербурга Покрас Лампас нарисовал на площади Первой Пятилетки супрематический крест с отрывком из манифеста Казимира Малевича. В июле дорожные рабочие частично уничтожили арт-объект, начав укладывать там гудрон. Художник решил восстановить арт-объект, региональные власти его поддержали.