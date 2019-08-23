В Москве начался сбор участников митинга-концерта, приуроченного ко Дню российского флага. Мероприятие пройдет на проспекте академика Сахарова. Из-за него ранее мэрия отклонила несколько заявок, поданных оппозицией на акцию за честные выборы. Кроме того, появлялась информация, что столичных бюджетников принудительно заставляют идти на концерт.

Попытка властей согнать как можно больше людей на концерт в честь Дня российского флага непродуктивна, противопоставить мероприятие оппозиционным акциям все равно не получится. Такое мнение в нашем эфире высказал журналист и историк Николай Сванидзе.

Сейчас недовольство властью настолько велико, что протест политический может слиться с протестом социальным, — считает Николай Сванидзе.