Столичный Роспотребнадзор возбудил дело в отношении авиакомпании «Победа»

Перевозчик не допустил пассажира на рейс из-за превышения допустимых размеров допустимой клади. Об этом говорится на сайте ведомства. Инцидент произошел в середине недели во Внуково. На рейс в Чебоксары не смогла попасть женщина, которая собиралась лететь на похороны родственника. Как уточнили в управлении, поводом для ее недопуска стало превышение габаритов сумки, предусмотренных правилами авиакомпании. В Роспотребнадзоре напомнили, что внутренние правила перевозчика не должны противоречить российскому законодательству.