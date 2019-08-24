На военном полигоне под Северодвинском, по некоторым данным, произошло два взрыва, а не один

Последний, как утверждают специалисты Норвежского сейсмологического центра, вероятно и раздался на крылатой ракете, работающей на радиоактивном топливе. Как сообщает Рейтер, именно второй взрыв по времени совпал с сообщениями о повышении радиоактивного фона.

Губернатор Архангельской области назвал это сообщение «очередным витком дезинформации». Информированный источник агентства высказал мнение, что за второй взрыв мог быть воспринят аэродинамический удар, возникший во время инцидента.

Жертвами ЧП на полигоне в Белом море стали семь человек.