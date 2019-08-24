Интернет-поисковики могут обязать удалять сайты с продажей алкоголя

Идею уже поддержал профильный регулятор.

Контроль за интернет-ресурсами, нелегально торгующими спиртным, предложил усилить депутат Виктор Зубов. Он считает, что компании могут собственными силами удалять сайты. Также внимание уделят борьбе с контекстной рекламой алкоголя. Предложение было направлено также руководству «Яндекса» и «ВКонтакте».

Федеральная служба по регулированию этого рынка считает подобную фильтрацию эффективной мерой. Копия ответного письма есть в распоряжении РБК. Ведомство уже сейчас может до суда блокировать сайты алкомаркетов. Его полномочия в этом смысле схожи с возможностями Роскомнадзора. Однако пользователи могут зайти на нужный сайт через поисковик с помощью средств по обходу блокировок.

Эксперты подчеркивают, что Росалкогольрегулирование тем самым хочет переложить ответственность за соблюдение закона на частные компании. Выполнение этих обязательств потребует от них привлечение дополнительных ресурсов.

В «Яндексе» эти сообщения не комментировали.