Следующая попытка стыковки корабля «Союз» с МКС пройдет после замены оборудования на станции

Как рассказал руководитель полета российского сегмента Владимир Соловьев, в ходе анализа выяснилось, что замечания есть к работе радийной аппаратуры – она обеспечивает ближнюю часть стыковки. После того, как экипаж заменит детали, в понедельник в районе 8-9 утра будет совершена повторная попытка стыковки.

Нынешний запуск «Союза» особенно широко рекламировался из-за наличия на борту человекоподобного робота Фёдора. Он активно комментировал происходящее еще во время старта ракеты.

Если «Союз» так и не удастся пристыковать к МКС, он, вероятно, будет затоплен, — сообщил Интерфакс со ссылкой на экспертов. В этом случае страховые выплаты могут достигнуть 4,5 миллиардов рублей.

Ранее проблемы при стыковке к МКС случались нередко, но специалисты готовы к любой ситуации. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер рабочей группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы, космонавт-испытатель Сергей Жуков.

«Такое было неоднократно. Я пока не вижу никаких проблем. Важно, чтобы это не было фатальной поломкой. Специалисты всегда готовы к любому развитию событий. «Там очень грамотный состав. Как правило, принимается коллективное решение. Я думаю, что специалистам сейчас уже ясна причина данной нестыковки. Если все нормально, то стыковка произойдет вторично», — сказал он.

По словам С.Жукова, подобная ситуация случается с автоматической стыковкой, в этом случае космонавты работают вручную.

«В данном случае, если не поправят причины неполадки системы «Курс», то Александр Скворцов (космонавт) постарается пристыковать в ручном режиме. Космонавт сидит в «Союзе» и стыкуется со станцией (МКС), если корабль «Прогресс», то космонавт на станции стыкует «Прогресс» в телеоператорном режиме управления», — пояснил он.