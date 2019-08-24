Первый сертификационный полет Boeing 737 MAX запланирован на октябрь

Речь идет о лайнере с обновленной электронной системой помощи пилотам MCAS. Об этом сообщает Блумбергс со ссылкой на источники в авиаиндустрии.

Эксплуатация самолетов этого типа была приостановлена после двух подряд авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях перед крушением на борту имел место сбой системы. После этого большинство стран по всему миру временно отказалось от использования лайнеров этой серии.