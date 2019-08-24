Причиной несостоявшейся стыковки с МКС стали колебания корабля «Союз»

Об этом сказала руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев. Он отметил, что ранее с такими проблемами специалисты не сталкивались. Когда «Союз» должен был причалить к Международной космической станции, стало понятно, что состыковаться в автоматическом режиме не удастся. Робота «Федора», который находится на борту корабля, ручной стыковки пока не обучили, — добавил Соловьев. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, операцию попробуют повторить утром в понедельник. Самой станции и ее экипажу ничего не угрожает.