Глава Центрального банка Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой

Таким образом должна быть снижена зависимость мира от американской экономики.

Доллар оказывает дестабилизирующее влияние на мировую экономику, заявил глава ЦБ Англии Марк Карни на встрече с руководителями центральных банков разных стран мира. По его словам, их приводит газета РБК, доминирование доллара в мировой финансовой системе создает определенные риски. В частности многие страны оказываются в сильной зависимости от колебаний американской экономики, поскольку доллар используется в половине торговых сделок по всему миру. Карни отмечает, что ситуация в мировой экономике сейчас напоминает события 1970-х годов, когда на смену «золотому стандарту» пришла новая система организации денежных отношений. Так и сейчас, считает Карни, главам финансовых структур по всему миру необходимо задуматься о создании новой резервной валюты взамен доллару. С его точки зрения, это должна быть электронная валюта, базирующаяся на мировой корзине товаров.

Как отмечает агентство Reuters, Карни называли среди основных претендентов на пост главы МВФ вместо Кристин Лагард, однако ему не удалось получить поддержку со стороны большинства стран Европы.