Новые пошлины США на китайские товары вырастут сильнее чем, планировалась

Об этом заявил Дональд Трамп, который призывает американские компании выйти из КНР.

Повышение пошлин американские потребители смогут ощутить уже через неделю. С сентября дополнительным налогом будет облагаться мясная и молочная продукция, сыры, овощи, фрукты, орехи, кофе, шоколад, алкоголь и одежду, а с декабря — смартфоны, ноутбуки и планшеты. Белый дом объявил об этом в начале месяца. Но теперь Трамп решил ужесточить меры. С начала осени пошлины поднимутся на 15 процентов вместо 10 заявленных ранее. В октябре – на 30 процентов. В Минфине, впрочем, отказались комментировать октябрьское повышение.

Действия администрации президент связал с политическим решением Пекина повысить пошлины на американские нефть, соевые бобы и автомобили. Американский лидер подчеркнул, что США ежегодно лишаются сотен миллиардов долларов из-за Китая. Он призвал американские компании переносить производство на родину, а ведущие доставку корпорации попросил ужесточить проверку посылок.

Биржевые индексы после заявлений Трампа накануне упали более чем на полтора процента.