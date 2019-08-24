Вашингтон намерен помешать Пекину купить украинский завод «Мотор Сич»

Об этом Уолл-стрит Джорнал рассказал источник в американской администрации. Продажа завода – одного из главных мировых производителей авиационных двигателей — по мнению США, в разы повысит оборонные способности Китая. Как утверждает газета, помощник президента по нацбезопасности планирует прилететь в украинскую столицу уже на следующей неделе, чтобы убедить руководство предприятия не заключать соглашение. По словам одного из экспертов, авиационные двигатели – самая большая проблема оборонной промышленности КНР и ее слабое место. Между тем, «Мотор Сич» после крымских событий и расторжения отношений с российским закупщиком испытывает недостаток в заказах.