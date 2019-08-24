Корабль «Союз» попытаются повторно пристыковать к МКС утром в понедельник

Об этом во время разговора с экипажем сказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Трансляция ведется на сайте НАСА.

В связи с ЧП в Центре управления полетами началось заседание госкомиссии. Об этом сообщил официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-14» не смог пристыковаться к станции этим утром. По предварительным данным, причиной неудачи стал сбой в работе систем на МКС. Эксперты в космической отрасли в разговоре с Интерфаксом высказали мнение, что ресурсов двигателей корабля хватит еще на неделю. Но если он так и не будет пристыкован к МКС, «Союз», вероятно, затопят. В случае неудачи страховые выплаты могут достигнуть 4,5 миллиардов рублей.