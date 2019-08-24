На новой сцене Театра имени Ермоловой сегодня пройдет прощание с актрисой Александрой Назаровой

Позже ее похоронят на Троекуровском кладбище.

Несмотря на непростую жизнь, Назарова была очень светлым и позитивным человеком. Об этом ранее в интервью телеканалу «Звезда» сказала актриса Екатерина Дубакина.

Назарова скончалась во вторник на 80-м году жизни. Она известна телезрителю в работах в фильмах «Экипаж» и «Принцесса на бобах», а также ролями в сериалах «Бригада» и «Моя прекрасная няня».

Прощание начнется в 11 часов.