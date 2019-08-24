Deutsche Bank получил крупный штраф за устройство на работу детей российских чиновников

Компания выплатит 16 миллионов долларов по обвинению в нарушении закона о коррупции, выдвинутому США. Как сообщает Рейтер, Комиссия по ценным бумагам и биржам выяснила, что банк брал на работу в России родственников должностных лиц ради сохранения бизнеса или получении другой выгоды. При этом отмечается, что некоторые россияне не обладали достаточной квалификацией, а как минимум один из них был объявлен «источником проблем для репутации банка».