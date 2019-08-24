Белоруссия на следующей неделе представит программу интеграции с Россией

Документ будет вынесен на рассмотрение президента страны Александра Лукашенко во вторник. Слова премьер-министра Сергея Румаса приводит ТАСС. Глава правительства отметил, что программа интеграции затрагивает только экономическую сферу, в частности, предполагает одинаковые цены на энергоносители, единую налоговую нагрузку и регуляторные требования.

Россия и Белоруссия подписали договор создании Союзного государства еще 20 лет назад. В конце прошлого года лидеры стран инициировали создание межправительственной рабочей группы по этому вопросу.