После крушения вертолета с россиянами на борту в Греции потребовали отставки руководства электрокомпании

В министерстве окружающей среды и энергетики говорят, что ранее компанию предупредили об отсутствии вывесок, которые информировали бы пилотов о наличии в районе линий электропередач.

Частный вертолет потерпел крушение в минувший вторник у берегов острова Порос – после того, как зацепил хвостом провода. Кроме пилота на борту находились бизнесмен и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов, а также Павел Акулинин – сын бывшего первого зампреда Банка Москвы Дмитрия Акулинина. В результате ЧП никому из них выжить не удалось.