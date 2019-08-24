Экипаж МКС заменит неисправное оборудование, которое помешало состыковать корабль «Союз» со станцией
Экипаж МКС заменит неисправное оборудование, которое помешало состыковать корабль «Союз» со станцией. После этого утром воскресенья или понедельника будет предпринята новая попытка стыковки. Об этом говорится в ходе трансляции NASA. Операция была прервана, когда «Союз» находился всего в 60-ти метрах от МКС. Сбой произошел в системе автоматической стыковки «Курс». В Роскосмосе заверили, что безопасности станции и ее обитателей ничего не угрожает.