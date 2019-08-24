Экипаж МКС заменит неисправное оборудование, которое помешало состыковать корабль «Союз» со станцией. После этого утром воскресенья или понедельника будет предпринята новая попытка стыковки. Об этом говорится в ходе трансляции NASA. Операция была прервана, когда «Союз» находился всего в 60-ти метрах от МКС. Сбой произошел в системе автоматической стыковки «Курс». В Роскосмосе заверили, что безопасности станции и ее обитателей ничего не угрожает.