Минобороны провело учебные запуски баллистических ракет «Синева» и «Булава»

Они стартовали с подводных лодок «Тула» и «Юрий Долгорукий». Как сообщает военное ведомство, пуски были совершены из Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря. Ракеты поразили учебные цели на полигонах в Архангельской области и на Камчатке.

В середине месяца США провели первые испытания крылатой ракеты после прекращения действия ДРСМД. Позже Владимир Путин поручил «симметрично ответить» на американские действия. Как уточняет «Медуза», ни «Булава», ни «Синева» под действия договора не подпадали.