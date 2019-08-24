Норвежские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на военном полигоне под Северодвинском

Власти Архангельской области утверждают, что это не соответствует действительности.

Взрыв близ села Ненокса 8 августа повлек за собой второй взрыв – он произошел спустя два часа и стал причиной всплеска радиации. Такие данные обнародовал Норвежский сейсмологический центр, их приводит агентство Reuters. Как сообщается, второй взрыв зарегистрировал инфразвуковым датчиком, а не сейсмическими мониторами. Вероятно, он произошел на крылатой ракете, работающей на радиоактивном топливе, и по времени совпал с сообщениями о всплеске радиации. Губернатор архангельской области Игорь Орлов выводы норвежских сейсмологов назвал «очередным витком дезинформации». Второго взрыва не было, последствия инцидента не несут никакой угрозы, слова Орлова передает агентство «Интерфакс». Власти Северодвинска также подчеркивают, что взрыв был только один. По официальным данным, он произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

Ранее власти Архангельской области подтвердили, что в мышечных тканях одного из врачей нашли радиоактивный цезий-137. Утверждается, что он попал в организм медика с пищей, а не в результате контакта с пострадавшими от взрыва.