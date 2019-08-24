Космический корабль «Союз» этим утром не смог пристыковаться к МКС из-за проблем в системе автоматической стыковки

Сейчас специалисты Центра управления полетами пытаются решить проблему. Космическое судно отведено от станции на безопасное расстояние.

В ЦУПе начали заседание госкомиссии и выясняют причины отказа автоматики. В NASA сообщили, что пристыковаться не удалось из-за проблем с системами на самой станции. Стыковка должна была произойти полтора часа назад. На борту транспортного пилотируемого корабля – антропоморфный робот FEDOR, за последние недели ставший ярким инструментом пропаганды. Корабль подошел к станции ближе чем на 100 м, потом завис, после чего начал отходить от МКС. Союз МС-14 приблизился к МКС, совершил облет станции и встал напротив причального модуля, на трансляции стало видно, что системе автоматической стыковки «Курс» не удалось стабилизировать корабль и начать сближение со станцией. Что касается робота FEDORа, то уже на завтра у него запланированы первые тренировки. Ожидается, что он пробудет на орбите до 7 сентября. Из каждого действия робота делают новость — от его поздравлений с Днем флага до первых твитов, которые он якобы отправил из космоса Среди них — их шуточные, об экспериментах с отвертками и огнетушителями до проблем FEDORа с алкоголем. Безопасности МКС и экипажа в связи с пока неудавшейся стыковкой «Союза» ничего не угрожает. Экипаж заменит на МКС неисправное оборудование, которое помешало осуществить стыковку.

Повторная попытка стыковки корабля «Союз МС-14» с МКС состоится не ранее утра понедельника.