Ряд улиц в центре Москвы перекрыт из-за концерта по случаю Дня флага

Он пройдет на проспекте академика Сахарова. Для водителей также будут недоступны парковки в районе проспекта, в том числе, на улице Маши Порываевой.

Хотя 350-летие российского флага пришлось на четверг, митинг запланировали на субботу. Ранее в этом же месте оппозиция намеревалась провести акции за честные выборы, однако мэрия не одобрила заявки, сославшись на проведение государственного праздника. По некоторым данным, столичных бюджетников вынуждают прийти на сегодняшний концерт.