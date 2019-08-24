Корабль «Союз» не смог пристыковаться к МКС в автоматическом режиме
Он был отведен от станции на безопасное расстояние. По данным ТАСС, это произошло из-за проблем в системе автоматической стыковки «Курс». В Центре управления полетами началось заседании госкомиссии, которая примет решение о дальнейших действиях. Специалисты изучают возможность новой попытки стыковки.
На борту корабля находится человекоподобный робот Фёдор, которого сегодня должны были перенести на борт Международной космической станции.