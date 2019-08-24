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09:00, 24 августа 2019

Бюджетников и студентов, по некоторым данным, собирают на сегодняшний митинг в центре Москвы

Он пройдет на проспекте Сахарова по случаю Дня российского флага.

Настойчивые призывы прийти на митинг-концерт и даже обещания отгулов. Об этом рассказали интернет-изданию Медуза учителя ряда столичных школ и сотрудники госучреждений. В одном из учебных заведений директор дала разнарядку: хотя бы один человек от школы митинг должен посетить. На акцию собирают и работников коммерческих организаций, которые были подрядчиками у казённых предприятий. В ряде случаев руководство требует от подчинённых, чтобы на Сахарова было не менее 10 сотрудников. По разнарядке собирают студентов не только столичных вузов, но и других регионов. Так в Брянске департамент внутренней политики области организовал бесплатные автобусы в Москву на митинг. Набирают и платную массовку. За участие в акции обещают заплатить 500 рублей за то чтобы просто постоять три часа с флагом. Организаторы заявили «Медузе», что никого на митинг не сгоняют. В нём по данным МК споют ансамбль «Голубые береты», Кристина Орбакайте, Григорий Лепс, Денис Майданов и Тимати.

По данным телеканала «Дождь», заставляют прийти на митинг и сотрудников кладбища. Ранее мэрия Москвы отказалась согласовать очередную протестную акцию на проспекте Сахарова.



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