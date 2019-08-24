В четвертый раз пройдет сегодня всероссийская акция «Ночь кино»
Подробная программа всех площадок на сайте «Ночи кино», все фильмы акции показывают бесплатно.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Подробная программа всех площадок на сайте «Ночи кино», все фильмы акции показывают бесплатно.
Владимир Мединский: Дипломатический триумф СССР Уметь договариваться в своих интересах с любой самой недружественной стороной (прекрасно понимая, кто есть who, опять же считайте Сталина и Молотова негодяями, но точно – не дураками) – это, в общем, и есть дипломатия. 80 лет назад ими было сделано именно это…
Почему желание облегчить чужую боль является нарушением закона? Ведь завтра придут к нам. Потому что и я, не задумываясь, нарушу закон, если мои дети в результате будут меньше страдать. Кстати, уверена, и Скворцова нарушит, и Колокольцев. Все мамы и папы нарушат. Если запрещённые препараты сохранят их детям возможность полноценно жить, учиться, работать. Я нарушу не задумываясь…
Люди, которые принимали решения относительно урегулирования московского локального кризиса, делали это, во-первых, силовым путем, а, во-вторых, очень глупо, и привели это к тому, что кризис стал общероссийским, кризис полез наружу, кризис полез в международную область. Он вынуждает президента страны нести ахинею на пресс-конференциях…
Владимир Путин: Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан Но важно, чтобы и митингующие, и правоохранительные органы соблюдали действующие в России законы. На несанкционированные мероприятия в Москве так же, как и в европейских столицах, правоохранительные органы реагируют соответствующим образом…
Дебаты. Взгляд на протест
К.Богомолов: Когда вы говорите, что шли на этот митинг согласованный, что дальше будет несогласованная акция, вы говорите за себя. Люди, москвичи туда приходили на согласованную акцию.
С.Пархоменко: Я лучше отношусь к москвичам. Я не считаю, что это стадо, что их можно пасти…