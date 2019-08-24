США решили открыть генконсульство в Гренландии после отказа Дании ее продать

Это сообщает Associated Press со ссылкой на письмо Госдепартамента в комитет Сената по международным отношениям. В документе говорится, что открытие диппредставительства США позволит «укрепить политические, экономические и торговые отношения в Арктике. Ранее Дональд Трамп отменил визит в Данию после того, как в руководство страны заявили, что Гренландия не продается. Как пишет «Вашингтон пост», самый большой остров в мире интересует США с точки зрения добычи полезных ископаемых, нужных в производстве смартфонов, электромобилей и лазеров. Сейчас это сырье США покупают у Китая.