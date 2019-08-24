Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Сергея Цукасова оштрафовали из-за акции на 170 тысяч рублей

Дорогомиловский суд Москвы признал муниципального депутата округа Останкинский виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Как сообщил Цукасов в своем «Фейсбуке», речь идет об акции 3 августа, во время которой были задержаны около тысячи человек. Ранее Мосгорсуд снял его с выборов в столичную думу из-за жалобы другого муниципального депутата того же округа Александра Школьникова. Поводом стало то, что вместо слова «отсутствует» в графе справки о зарубежном имуществе Цукасов оставил пробел.