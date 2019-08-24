Новая эскалация торговой войны между США и Китаем

Дональд Трамп повысил пошлины с 10% до 15%, которые должны вступить в силу 1 сентября. Это затронет китайский экспорт на 300 миллиардов долларов. А с 1 октября товары из Китая на 250 миллиардов долларов будут облагаться пошлиной уже не в 25%, а в 30%. Президент США объявил это ночью после того, как в Пекине решили ввести пошлины на американский экспорт стоимостью 75 миллиардов долларов.

На этом фоне падают акции американских компаний и дешевеет нефть.