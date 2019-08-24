Дональд Трамп вновь повысил пошлины на экспорт из Китая

Президент США сообщил, что с 1 сентября ранее объявленные сборы на товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов вырастут с 10% до 15%. Вторая волна будет 1 октября — пошлины на товары стоимостью 250 миллиардов долларов увеличатся с 25% до 30%. Трамп это объяснил решением Пекина ввести пошлины на американский экспорт, что, в свою очередь, было реакцией на действия Вашингтона.

Накануне вечером Трамп потребовал от американских компаний начать сворачивать производство в Китае и открывать предприятия в США.