ЛГБТ-активисты проведут акцию против замалчивания гомофобных преступлений

Организаторы уверены, что защита прав секс-меньшинств равна защите прав граждан. Акция в Исаакиевском сквере пройдёт в виде серии одиночных пикетов. Они будут объединены одной темой — «Замалчивание преступлений против ЛГБТ, а так же травля, закреплённая на законодательном уровне».

Организаторы уверены, что полиция бездействует при расследовании правонарушений, направленных против ЛГБТ, или игнорирует гомофобные и трансфобные мотивы при разбирательстве преступлений. В ответ на заявления, направленные в силовые ведомства, приходят отказы и отписки, пояснили правозащитники. Организаторы мероприятия — независимые активисты Артём Казаков и Сергей Кийков.

Ранее они принимали участие в акции на Дворцовой площади. Тогда полиция задержала 15 человек. Добавлю, что серия одиночных пикетов ЛГБТ около Исаакиевского собора начнётся в 16 часов.

Напомним, месяц назад в Петербурге была убита ЛГБТ-активистка Елена Григорьева. Полиция пришла к выводу, что она стала жертвой бытового конфликта.